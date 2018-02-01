ЕС огласил повестку заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан, которое состоится 9 февраля, говорится в четверг в сообщении на официальном сайте ЕС.

На встрече, председателями на которой будут верховный представитель ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, стороны обсудят нынешнее состояние отношений в рамках программы «Восточное партнерство» и Европейской политики соседства.

В ходе обсуждений также будут затронуты такие вопросы, как текущие переговоры по всеобъемлющему двустороннему соглашению ЕС-Азербайджан, экономическое и торговое сотрудничество и экономические реформы в Азербайджане.

Члены Совета сотрудничества обменяются взглядами по энергетическому сотрудничеству, включая рассмотрение вопросов касательно «Южного газового коридора».

Будут также затронуты переговоры по соглашению о гражданской авиации.

Мамедъяров и Могерини также обсудят политические вопросы, такие как демократия, верховенство закона и права человека. Стороны также коснутся армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и ряда других региональных вопросов.