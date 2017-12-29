Вчера в социальной сети Фейсбук распространился статус сотрудника одного из азербайджанских изданий Хафиза Ахмедова, который оскорбительно отозвался об азербайджанских семьях, в которых культивировался русский язык, предложив депортировать таких людей из страны, а детям, которые говорят на русском языке «проломить головы, как собакам».

«В Баку происходит настоящий демографический взрыв. В городе не пошевельнешься от количества детей. Кому нужны эти внуки Андроника? Кому нужны эти правнуки Деникина? 90% «азербайджанских» детей начинают разговаривать на русском языке. Типа они вырастут и станут азербайджанцами?? Нужно дать им российские паспорта и изгнать из страны всей семьей. Я с трудом сдерживаюсь, когда вижу не умеющих говорить на азербайджанском языке детей, хочу проломить им головы, как собакам…!!!!», — написал журналист.

Правда, статус на странице Хафиза Ахмедова продержался недолго. Видимо, осознав, что последствия могут быть для него фатальными, журналист удалил статус, но и этого недолгого времени хватило для того, чтобы возмущенные пользователи Фейсбука успели сделать скрины и масштабно поделиться ими.

Мы обратились за объяснениями как к самому Х. Ахмедову (он не ответил), так и к главреду издания Azvision.az – Вусалу Мамедову, который в своем статусе извинился за поведение своего сотрудника и попросил прощения перед всеми, кого этот сотрудник оскорбил.

Несколько минут назад Х. Ахмедов опубликовал на своей странице покаянный статус, в котором отметил, что любит детей и просит прощения у всех родителей, которых вчера оскорбил своим статусом.

Мы перевели его покаянный статус на русский язык и публикуем его с сокращениями:

«Я люблю детей, дети – это наше будущее. Всего за три года работы журналистом я снимал самые тяжелые и болезненные репортажи, забывая о себе, своем будущем и поджидающей меня опасности. Наши дети – это мост между нашим прошлым и будущим. Приношу извинения всем родителям за написанный мною вчера статус. Целую и обнимаю всех детей. С уважением, Хафиз Ахмедов».

Стоит отметить, что покаяние получилось какое-то однобокое, если не сказать — убогое. Факт, что журналист не пожелал принести извинений русскоязычным гражданам страны. А значит – остался при своих мыслях и при своем мнении.

Со своей стороны отметим, что подобные националистические настроения для журналиста просто неприемлемы, прежде всего потому что они несут воистину разрушительные последствия. Журналист обязан иметь непредвзятую позицию, уважать УК АР и Конституцию Азербайджана, выступающей гарантом свобод граждан Азербайджана, имеющих право разговаривать на любом языке, проживая в своей стране. Призывы к насилию по отношению к русскоязычной массе – ни что иное, как оголтелый, неприкрытый акт национализма, за который, согласно УК АР Х. Ахмедов должен понести вполне заслуженное наказание.

Яна Мадатова

Minval.az