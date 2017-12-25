Появилась информация, свидетельствующая о том, что бывший министр налогов Фазиль Мамедов был уволен именно из-за «финансовой измены». Собранные в виде налогов с предпринимателей деньги экс-министр тайно вывел из страны. Мамедов и его близкое окружение вывели на счета зарегистрированных в оффшорах компаний как минимум 1 миллиард долларов, а затем вложили эти деньги в крупные бизнес проекты и недвижимость во многих странах мира, в том числе в Восточной Европе.

Как пишет интернет-издание «Azpolitika», после падения цен на нефть в Министерстве налогов, как и во многих других структурах, начались проверки финансовой деятельности. Был произведен точный подсчет собранных у предпринимателей налогов. Проверки были произведены на основе информации, предоставленной помощником президента по экономическим реформам, работавшего некогда заместителем министра налогов Натига Амирова. В результате проверок выяснилось, что собранные с предпринимателей более 1 миллиарда долларов были выведены в офшоры, затем «отмыты» с помощью многоходовых комбинаций и вложены в бизнес в Европе и других странах мира. Затем было принято решение об увольнении Фазиля Мамедова, как чиновника, допустившего «финансовую измену».

Сможет ли новый министр вернуть 1 млрд долларов в страну?

Как пишет сайт, одной из главных задач, стоящих в данный момент перед новым министром налогов Микаилом Джаббаровым, является обеспечение возвращения в страну собранных по линии Минналогов денег, которые были различными путями выведены из страны. Есть информация, что по факту уже возбуждено уголовное дело. Сообщается, что выводить из страны «грязные деньги» помогали бывшие сотрудники Минналогов, близкие кадры Фазиля Мамедова – Фахраддин Гамбаров и Гафар Гурбанов. Проработавший долгие годы в органах прокуратуры Фахраддин Гамбаров известен в качестве близкого друга Фазиля Мамедова. Мамедов назначил его на одну из самых прибыльных должностей – первым заместителем начальника Департамента предварительного расследования налоговых преступлений Минналогов. Однако управлением фактически руководил сам экс-министр. Параллельно Ф.Мамедов доверил Ф.Гамбарову управлять своим бизнесом в западном регионе страны.

Фахраддин Гамбаров «отмывал» «грязные деньги» Фазиля Мамедова

Ф.Мамедов в 2005 году старался получить депутатский мандат своему другу. Однако Фахраддин Гамбаров, хоть и был близок к избранию депутатом от Гедабекского избирательного округа №103, однако Конституционный суд аннулировал итоги голосования в шести избирательных округах, включая тот, от которого он баллотировался. Затем Мамедов хотел сделать Гамбарова главой Исполнительной власти Гянджи, но и эта попытка провалилась. В период потока нефтедолларов в страну, Фазиль Мамедов, как и многие чиновники, стал вкладывать деньги за границу. Значительную часть присвоенных им денег, собранных у предпринимателей, он направил в крупные бизнес-проекты за рубежом. Тогда возникла необходимость «отмыть» «грязные деньги» в оффшорах и вложить их в виде чистых инвестиций в бизнес проекты. Естественно, Ф.Мамедов поручил это лицам, которым доверял, в том числе Ф.Гамбарову. Назначив его формально своим советником, он сделал его главой компаний, реализующих бизнес проекты за рубежом. Точной информации о том, каким способом и какую часть от более чем 1 миллиарда долларов Гамбаров «отмыл» и направил в бизнес проекты, нет.

Из прошлогоднего расследования РадиоАзадлыг выяснилось, что Ф.Гамбаров был «крупным игроком». У него имеется бизнес по продажам сельскохозяйственного сырья, по животноводству, продаже текстильного сырья, полуфабрикатов, топлива, металлической руды. Британские источники РадиоАзадлыг отмечают, что Ф.Гамбаров в январе 2009 года создал компанию «FG Trade İnternational Limited»:

«Хоть акции компании и переходили из рук в руки, в 2013 году он снова становится единственным владельцем компании, сначала 100% акций передается компании «Triangle Investments & Development LTD», а через год четверть акции возвращается Фахраддину Гамбарову. В 2011 году 50% акций передается в собственность компании «Akasa Associates SA», а на следующий год компания «Triangle Investments & Development LTD» возвращает Ф.Гамбарову 25% акций. Наконец, в 2013 году игра заканчивается, «Akasa Associates SA» выходит из компании, и Фахраддин Гамбаров становится ее единственным владельцем. Все эти годы компанией руководит литовка Лина Римкуте. Согласно отчету, «FG Trade İnternational Limited» торгует на территории вплоть до стран персидского залива. У нее есть «дочка» в Катаре.

После «дела МНБ» Фахраддин Гамбаров исчез

С помощью созданной за границей компании и игр по передаче акций Фахраддин Гамбаров «отмыл» собранные с предпринимателей и присвоенные налоги. Через некоторое время после чисток в МНБ Фахраддин Гамбаров разорвал связи с Баку и «исчез». Имеется информация, что в отношении Фахраддина Гамбарова возбуждено уголовное дело, и он объявлен в розыск.

Проекты экс-министра на 100 миллионов долларов в разных странах

Управлявший бизнес-проектами Фазиля Мамедова за рубежом Гафар Гурбанов тоже работал ранее в Минналогов. Затем Фазиль Мамедов поручил ему управлять бизнес объектами. С ноября 2006 года по апрель 2011 года он занимал должность председателя Правления ОАО «AtaHolding». Затем он был избран в наблюдательный совет холдинга. Через некоторое время он был переведен в семейную компанию Фазиля Мамедова ОАО «Synergy Group». С тех пор Гафар Гурбанов представлен в Правлении «Triangle Group». В октябре 2015 года он также возглавляет компанию «Oldbourne & Oldbourne Hospitality Limited». Предполагается, что эта компания, учрежденная со стороны «Anglia Real Estate Portfolios limited» (Guernsey), будет работать в области гостиничного дела. Кроме того, Гафар Гурбанов является руководителем компании «4 In», которая занимается в Литве финансовым посредничеством. Его имя упоминается в качестве владельца компаний, осуществляющих проекты на 100 миллионов долларов на острове Кумбор в Монтенегро и Лондоне.

Созданные за границей объекты за счет присвоенных в Азербайджане налогов

Неизвестно, возбуждено ли уголовное дело в отношении Гафара Гурбанова, который является «крупным игроком». Согласно расследованию РадиоАзадлыг, Гафар Гурбанов с 2008 года реализует в различных странах мира 100-миллионые проекты с помощью группы компаний «Triangle İnvestments & Development Limited», которую он создал по принципу 50/50 с неким Метином Гювенер. У «дочек» «Triangle İnvestments & Development Limited» имеются имущественные и бизнес интересы в Великобритании, Азербайджане, Прибалтике, на Балканах, а также в некоторых странах СНГ. Входящие в ее состав созданные в Британии, Турции, Бельгии, Литве и других странах компании занимались покупкой собственности, бизнес структур, реализацией различных проектов на деньги, собранные в виде налогов в Азербайджане. Сообщается, что у группы компаний имеются 2 люксовых отеля в Литве. У входящей в группу компании «Triangle (Property) Limited» имеется недвижимость в Стамбуле, Анкаре, Измире, Лондоне, во Франции и США. В 2014 году все акции этой компании были проданы созданной в оффшорной зоне Гернси между Британией и Францией компании «Triangle Holdings Limited». Но по информации на корпоративном сайте группы компаний говорится, что учредителями и владельцами являются опять-таки Гафар Гурбанов и Метин Гювенер. Безусловно, эта продажа тоже носила формальный характер, чтобы замести след какой-то операции.

В результате таких многоходовок «затерялись» выведенные из Азербайджана миллиарды долларов. Эти деньги были получены за счет грабежа предпринимателей, закрытия некоторых рабочих мест и бизнес объектов. Это дает основания говорить, что Фазиль Мамедов и его команда не только выводили государственные миллиарды за рубеж, но и уничтожали бизнес атмосферу в стране, изгоняли предпринимателей, нанося большой удар по Азербайджану.

Minval.az