В Баку скончался советник экс-президента Абульфаза Эльчибея, член партии «Мусават» Рафиг Исмаил.

Об этом сообщил его сын, политолог Тогрул Исмаил.

Р.Исмаил несколько дней назад был доставлен в больницу в связи с проблемами со здоровьем.

Р.Исмаил родился в 1939 году в селе Ханлыглар Газахского района.

С 1964 по 1967 работал переводчиком арабского языка в Судане и Йемене по линии ГКЭС СССР, а с 1968 года — преподавателем арабского языка факультета Востоковедения БГУ.

В 1992-1993 работал государственным советником по гуманитарным вопросам Президента АР.

Автор 50-ти статей, 3-х монографий, 3-х книг.