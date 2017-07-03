3 июля 1994 года произошёл террористический акт в бакинском метро.

В 8:30 во втором вагоне электропоезда, выехавшего со станции «28 мая», взорвалось бомба, в тот момент, когда состав находился в пятистах метрах от платформы станции «Гянджлик».

После взрыва вагоны электропоезда вспыхнули. В результате теракта погибли 13 человек, ещё 58 пассажиров были ранены.

По факту организации взрывы в электропоезде между станциями «Гянджлик» и «28 мая» в Москве был арестован гражданин Азербайджана, Азер Асланов. 29 ноября 1997 года его экстрадировали в Азербайджан.

Отметим, что так же 19 марта 1994 года в 13:00 на станции метро «20 января» прогремел взрыв. Самодельная бомба с часовым механизмом взорвалась в головном вагоне поезда в тот момент, когда состав остановился на станции.

В ходе террористического акта погибли 14 человек, ещё 49 были ранены. Исполнитель теракта Октай Гурбанов погиб при взрыве. Среди погибших был азербайджанский джазовый музыкант, Народный артист Азербайджана Рафик Бабаев. От взрыва частично обрушился потолок станции метро.

В 1998 году Асланов показал, что указание провести этот теракт он получил, находясь в армянском плену, от публициста Зория Балаяна. Суд приговорил террориста к пожизненному заключению. Следствие установило, что инструкторами террористического акта были сотрудники органов спецслужб Армении полковник Карен Багдасарян и капитан Сейран Саркисян.

Ссылаясь также на показания Асланова, постановлением азербайджанского суда также было возбуждено уголовное дело в отношении Балаяна, а в 1999 году, на основе представления Генеральной прокуратуры Азербайджана, Интерпол объявил публициста в международный розыск как особо опасного преступника, а затем прокуратура Азербайджана объявила его в межгосударственный розыск в странах СНГ.

Однако, в 2001 году Интерпол, рассмотрев вопрос, исключил Балаяна из списка разыскиваемых лиц.