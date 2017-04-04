Погибшая в результате террористического акта в Санкт-Петербурге Дильбар Алиева была гражданкой России.

Об этом АПА сообщил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Солтан Гасымов.

Он сказал, что вчера Дильбар в тяжелом состоянии была доставлена в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.Джанелидзе: «К сожалению, наша соотечественница умерла».

Дипломат отметил, что Д.Алиева была гражданкой России родом из Гянджи.

С.Гасымов сказал, что раненный в результате теракта наш соотечественник Заур Мушвиг оглу Велиев в настоящее время находится в больнице: «Заур Велиев также уроженец Гянджи и гражданин России. Сейчас З.Велиев находится в хирургическом отделении Научно-исследовательского института скорой помощи имени И.Джанелидзе».