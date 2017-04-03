Вовлечение «Всероссийского азербайджанского конгресса» (ВАК) в процесс урегулирования Нагорно-Карабахского противостояния представляет собой ключевой момент в трансформации системы коллективной безопасности. В этом процессе значительную роль сыграли представители азербайджанской диаспоры, проживающие на территории России. Так или иначе, основной импульс возникшей вероятности мирного разрешения конфликта исходил именно от «ВАК», ликвидация которого может привести не только к негативным последствиям в российско-азербайджанских отношениях, но и к дискредитации имиджа двух стран на международной арене.

Когда возникла насущная необходимость в укреплении добрососедских отношений между государствами, Президент Азербайджана Гейдар Алиев удачно поймал момент для того, чтобы установить неразрывную связь со своим российским партнёром посредством развития диаспорских организаций, которые смогли бы стать фундаментом межгосударственной дружбы и сотрудничества.

Одной из таких организаций и стал «Всероссийский азербайджанский конгресс». Благодаря «ВАК» удалось начать активную работу по вовлечению азербайджанской диаспоры в процесс принятия судьбоносных решений на высшем уровне в сфере политики, экономики, культуры. «Всероссийский азербайджанский конгресс» установил отличные и долгосрочные отношения со многими российскими чиновниками и бизнесменами, которые на своём примере подтвердили факт того, что между Азербайджаном и Россией не только возможны, но и необходимы взаимное уважение и союз.

Руководители «ВАК» на протяжении всей своей деятельности стремились убедить российский инстеблишмент в том, что, поддерживая реально выполнимые цели двухсторонних отношений и сокращая поддержку армянского лобби в России, российско-азербайджанское содружество имеет больше возможностей изменить, помимо прочего, и Нагорно-Карабахский конфликт.

Большую роль по развитию стратегии азербайджанской диаспоры России сыграл лично Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который проводил регулярные встречи с активистами «ВАК». Кроме того, ежегодно в Баку направлялись лидеры организации для участия в проводимом при участии Ильхама Алиева Съезде азербайджанцев мира. Это способствовало созданию позитивного общественного мнения и придания особой значимости «ВАК» в системе осуществления государственной политики и нормализации отношений между народами.

Такая диаспорская организация как «ВАК» являлась неотъемлемым элементов в политической эволюции Азербайджанской Республики и России, а также в последующих преобразованиях, приведших к созданию прочной нормативно-правовой основы между странами. Следует отметить, что у президентов двух государств существовали объективные причины для создания такой основы при активном посредничестве «Всероссийского азербайджанского конгресса».

Характер участия «ВАК» в основных политических процессах, происходящих как в России, так и в Азербайджане, во многом тождественен типу деятельности миротворческой организации. «Всероссийский азербайджанский конгресс» оказался способен продемонстрировать весь свой позитивный потенциал для строительства прочного фундамента международного сосуществования. Несмотря на это, огромнейшее влияние «ВАК» на судьбы государств оказалось источником повышенной зависти. Все это обернулось к тому, что на диаспорскую структуру начали оказывать давление. Заметную роль в этом сыграл, помимо прочих, посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюльоглу, который фактически превратил «Всероссийский азербайджанский конгресс» в марионеточную структуру. Так, посредством «ВАК» ему удалось добиться устранения с общественной арены практически всех своих оппонентов, среди которых можно выделить Ислама Гусейнова, Видади Аббасова и многих других. Это привело к тому, что «ВАК» утратил свою самостоятельность, превратившись в орудие интриг.

Очевидно, что в создавшихся условиях диаспорскую организацию ожидал тот же самый финал, который был реализован по отношению к противникам Полада Бюльбюльоглу: устранение с авансцены общественной жизни. «Мавр сделал своё дело — Мавр должен удалиться!» — именно такими словами из пьесы В. Шекспира можно охарактеризовать завершение процесса существования «ВАК». Тем не менее, по словам лидера азербайджанской диаспоры республики Татарстан Саррафа Керимова, ликвидацию «Всероссийского азербайджанского конгресса» ещё можно избежать. Для этого необходимо мобилизовать азербайджанскую диаспору и сделать необходимые выводы о прежних стратегических ошибках структуры, оказавшейся орудием чужой закулисной игры. Но, как бы то ни было, лидеры азербайджанцев, проживающих в России, в большинстве своём, оказались безмолвными. На сегодняшний день, пожалуй, только Президент «Союза Азербайджанцев Мира» Физули Мамедов (Фрэнк Элькапони) публично выразил свою твёрдую позицию по отношению к факту возможного упразднения «Всероссийского азербайджанского конгресса».

Не стоит забывать о том, что ликвидация «ВАК» способна привести к существенному обострению российско-азербайджанских отношений. Так, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков уже успел публично обвинить Россию в препятствовании защите интересов азербайджанской диаспоры. Не ограничиваясь вышеперечисленным, азербайджанский парламентарий призывает к осуществлению ответных мер, которые могут выразиться в закрытий российских общественных организаций, зарегистрированных на территории Азербайджана. Безусловно, такие жёсткие меры негативно скажутся на характере двухсторонних отношений. Тем не менее, полагаю, что при подобном раскладе лидеры Азербайджанской Республики и России смогут прийти к компромиссу, чтобы не привести к разрыву сотрудничества между странами.

Денис Коркодинов

российский политтехнолог