В Баку в субботу прошел первый тренинг для маршалов Гран При Азербайджана «Формулы 1».

Как передает Тренд, тренинг нацелен на информирование маршалов о новшествах, произошедших в «Формуле 1», а также знакомство новых маршалов с коллегами, которые в прошлом году участвовали в соревнованиях Гран При, сказал руководитель отдела спорта Операционной компании Бакинского городского кольца и глава Бакинского клуба маршалов Чингиз Мехтиев.

По его словам, в ближайшее время будет сдан новый центр для маршалов. В центре будет десять залов для проведения тренингов, необходимое оборудование, небольшой трек для практических занятий.

От гаражей и паддока до трассы маршалы играют главную роль в том, чтобы гонка «Формулы 1» прошла гладко. Их основная работа – создать условия для безопасной работы команд «Формулы 1».

Мехтиев добавил, что в первом тренинге сезона приняло участие более 700 маршалов. Регистрация маршалов уже завершена, и до сегодняшнего дня обратилось более пяти тысяч человек, желающих быть маршалами в гонках «Формулы 1».

Гран-при Азербайджана «Формулы 1» пройдет в Баку с 23 по 25 июня 2017 года.