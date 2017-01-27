Общеизвестно, что Каспийское море – величайшее по площади озеро нашей планеты. Свое название оно получило от древнего племени каспиев, жившего вдоль его побережья в эпоху исчезнувших народов, до сих пор волнующих умы ученых и любителей истории. Невозможно реконструировать историю государств Каспийского побережья – Азербайджана, южных регионов России и Южного Азербайджана – отдельно от понимания вклада этого исчезнувшего племени в процесс этногенеза как азербайджанцев, так и соседних народов. Отсутствие интереса к истории каспиев особенно непростительно для нас, хотя бы потому, что именно от них переняли древние зороастрийцы некоторые особенности похоронного обряда и особенности мировоззрения.

«Отец истории» Геродот, живший в 5 веке до нашей эры, впервые упомянул и описал племя каспиев в своем труде «История», положившем начало современной исторической науки как комплексного явления. Но еще задолго до Геродота в надписи ассирийского царя Ададнерари III (810 – 783гг. до н.э.) упоминается «страна Андиу, лежащая далеко на востоке». Она локализуется горой Эльбурс (горная система на севере Ирана, у южного побережья Каспийского моря). Также в этой надписи упомянуты и «обрывы гор до Великого моря восхода солнца». Ретроспективно реставрируя маршруты ассирийских завоеваний, можно утверждать, что здесь имелось в виду Каспийское море, а регион между Эльбурсом и Каспийским морем и есть Каспиана. Предваряя вопрос читателей, почему же ассирийский завоеватель не назвал существовавшее на тот период название этой местности, отмечаем, что он, скорее всего, хотел подчеркнуть масштабы своих владений, обозначив лишь крайние точки своих завоеваний. Таким образом, анализ ассирийской надписи дает представление о регионе проживания каспиев – о юго-западном побережье Каспийского моря и равнинной части долины Куры.

Приблизительные границы проживания каспиев можно очертить Дербентским проходом на севере, горой Эльбурс на юге и Дарьяльским ущельем на западе. Восточной границей было побережье Каспийского моря.

Для нас очень ценным является свидетельство Геродота о вторжении в Каспиану одного из скифских племен– саков. Тогда каспиям пришлось потесниться. Скифы–саки обосновались в районе современного Карабаха. Это высказывание подтверждается свидетельством римского источника – «Географии» Страбона. Античная Сакасена (нынешний Карабах) занимала современные Карабахскую и Гянджа-Казахскую равнины. Части каспиев пришлось или ассимилироваться со скифами, или же уйти с этих территорий. Борьба, скорее всего, была крайне ожесточенной: кочевникам-скифам позарез нужны были земли каспиев, прекрасно подходившие как под летние, так и под зимние пастбища.

Вторжение скифов разделило каспиев, вследствие чего каспии Грузии оказались отрезанными от основной массы народа и постепенно ассимилировались с предками грузин. Но память о них не исчезла бесследно, о чем свидетельствует название города Каспи в Восточной Грузии.

В эпоху блистательной иранской державы Ахеменидов каспии оказались разделены между двумя из 20-ти сатрапий – 11-ой и 15-ой (современный Азербайджан). Каспии 11-ой сатрапии проживали в прикаспийских низменностях Северного Ирана и запада современной Туркмении. Это серьезный довод в пользу того, что родство азербайджанского и туркменского народов ведет свое начало не только от кочевников-огузов, а восходит к более глубокой древности.

15-ая же сатрапия соответствует Кура-Аракской низменности. Произошло это по вполне практичным соображениям – так было легче собирать подати наместникам «царя царей» Дария I, в 20-х годах 6 века до нашей эры проведшим реформу по разделению империи на сатрапии.

Разделенные морем, каспии 11-ой провинции постепенно превращались в новый народ. В ряде античных источников при описании битвы при Гавгамелах в 331 г. до н.э., в которой Александр Македонский сокрушил Ахеменидскую державу, упомянуты и воинский контингент каспиев под предводительством царя Фрадата. Но дело в том, что имя Фрадата у историографа Александра Македонского Курция Руфа упоминается в качестве предводителя другого народа – топуров. Но, по сути, в этом нет ничего странного, поскольку страна топуров – это нынешний Мазандеран, то есть часть исторической Каспианы.

Касаясь личности Фрадата, надо отметить, что каспии-топуры оказали ожесточенное сопротивление македонским захватчикам. Восхищенный мужеством Фрадата, Александр не только оставил за ним корону, но и передал в подчинение соседние земли мардов. И лишь обеспечив таким образом себе тыл, двинулся в Среднюю Азию.

Интересно свидетельство Страбона о вхождении Каспианы в состав Атропатены. Заметим, что в состав Каспианы входил и нынешний Апшеронский полуостров, где имелись выходы природного газа. Можно предположить, что именно благодаря этому в более поздний период название Атропатены переосмыслилось в «Страну огней». И учитывая определенную этническую общность населения Атропатены и народов, проживавших на территории сегодняшнего Азербайджана, возможно, что после ряда изменений название «Страна огней» уже в недалеком от нас прошлом стало названием нашего государства.

В контексте данной статьи хотелось бы поднять и вопрос происхождения зороастризма. Зороастрийская традиция однозначно располагает родину Зороастра в Азербайджане. Но ученые-иранисты продолжают искать ее где-то в Средней Азии или в Восточном Иране, а Азербайджан, по их мнению, лишь впоследствии стал центром религии огнепоклонников. Но разве тысячелетняя религия забывает свою родину? Забыли ли Палестину христиане, или Индию – буддисты, или Мекку – мусульмане?

Примечателен и следующий факт. Так, анализируя сообщения древних источников, мы видим, что каспии участвовали в греко-персидских войнах 500 – 449 гг. до н.э. Естественно, что на тот момент их воинский контингент возглавлялся наместником, подчиненным персидскому «царю царей». А после стремительного распада державы Александра Македонского часть каспиев стала независимой, другая же была подчинена Атропатене. Кратковременное завоевание Каспианы армянским царем Артаксием (189 – 160 гг. до н.э.) никак не отразилось на дальнейшей этнической истории каспиев. И уже в 1 веке до нашей эры Каспиана была возвращена в состав Кавказской Албании. К середине 1 века нашей эры здесь властвовали атропатенцы, в 4 веке маскуты, потом вновь албанцы. Но для каспиев всегда была характерна тяга к независимости, о чем свидетельствует ряд восстаний. Они смогли сохранить ее даже будучи в составе Сасанидской державы, после крушения которой три столетия сопротивлялись арабским завоевателям.

До сих пор в Муганской степи используются древние оросительные сооружения – гяур-архы. Не случайно Страбон писал о Мугани, что «орошается вся эта равнина еще лучше вавилонской и египетской». Ученые единодушны в вопросе строителей этих каналов. Определенно, это были каспии. Обратите внимание, что для проведения подобного рода работ необходим высокий уровень социальной организации, материальной культуры и дифференциации общества. Таким образом, можно смело утверждать, что каспии вплотную подошли к созданию собственной государственности и классового общества.

Каспии, проживавшиe на землях современного Азербайджана, территориально разделились на 3 части. Центральная часть, еще долгое время называвшаяся Каспи, именовалась в средневековых источниках Пайтакаран, затем – Байлаган. Вторая область – это Муганская степь. Третья область – Абшерон, где уже в средние века был отмечен особый народ – баканы. Только они смогли отразить удар монгольских орд, ушедших не солоно хлебавши из-под стен нашего Баку.

Давайте попытаемся раскрыть одну загадку, связанную с этим таинственным, но одновременно очень близким нам народом.

Римский поэт Публий Овидий Назон, находясь в ссылке на Черноморском побережье в дельте Дуная, собирал предания местных народов. И в одном поэтическом произведении он писал:

«Город старый вблизи берегов двуименного Истра

Грозной стеной защищен и положеньем своим.

Каспий Эгис, коль верить рассказам, тот город построил

И, по преданью, дал детищу имя свое».

Но откуда взялись каспии вблизи нынешнего румынского городка Тулча? Если это легенда, то почему именно каспий Эгис, а не карфагенянин или финикиец? Не египтянин, не кельт, а именно каспий?

Что ж, загадка так и была бы неразрешенной, если не историки, в руки которых иногда попадают документы, способные перевернуть наше представление о прошлом. Еще в далеком 1983 году в «Тезисах молодых ученых Института истории АН Азербайджанской ССР и исторического факультета АГУ» (ныне БГУ) был опубликован потрясающий материал Рауфа Меликова. Ученый нашел сведения о каспиях в … древнеегипетских папирусах 5 века до нашей эры.

В 525 году до нашей эры ахеменидский царь Камбиз захватил Египет, превратив его в сатрапию. Для укрепления собственной власти и обороны страны от набегов нубийцев и кушитов, живших южнее египтян, он начал строительство на нильском острове Элефантина военного форта. Форт заселялся представителями подвластных «царю царей» народов, среди которых были и каспии. Особенную ценность эти папирусы представляют собой как единственные образцы личных имен каспиев: Атарли, Багазушта, Барбари, Дарга, Мисдаи, Хайха, Шатибара и др. Согласно этим папирусам, каспии не только занимались военным делом, но и привлекались как мастера-кораблестроители и ремонтники.

Но если персидские цари основывали такие фактории в Египте, то, безусловно, они поступали так же и на черноморском побережье. Ведь помимо войн персы имели теснейшие торговые контакты с греками. А для постоянного сообщения между островными греческими колониями необходим отличный флот. Вот и разрешилась загадка, связанная с именем каспия Эгиса, который «город построил И, по преданью, дал детищу имя свое».

Хотелось бы надеяться, что в недалеком будущем нас ждет еще много открытий, связанных с нашими предками каспиями.

Шелале Гасанова, Заур Мехдиев