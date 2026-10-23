Глава отдела глобального развития футбола ФИФА, бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер посетил спортивный комплекс в Говсане в преддверии старта чемпионата мира FIFA U-15.

77-летний французский функционер, прибывший в Баку, ознакомился с проводимыми на объекте работами.

Венгер сыграл важную роль в разработке концепции нового турнира FIFA U-15. Первый в истории чемпионат мира в этой возрастной категории и футбольный фестиваль стартуют в Баку 24 октября и завершатся 30 октября.

Сборная Азербайджана проведёт свой первый матч 24 октября против команды Восточного Тимора. Встреча начнётся в 19:30 и состоится в Baku Crystal Hall.

Ожидается, что в Баку также прибудет председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Кроме того, 24 октября Азербайджан посетит президент ФИФА Джанни Инфантино.

К решающему матчу турнира в страну приедут несколько звёзд мирового футбола. Их имена пока не разглашаются.