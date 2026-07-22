Сегодня наиболее перспективным направлением с точки зрения международных грузоперевозок является Китай. Особенно важно, что после отмены визового режима, последовавшей за встречей президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем КНР Си Цзиньпином, перевозки между двумя странами получили новый импульс. Об этом Minval Politika заявил генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов, подводя итоги деятельности ассоциации за первое полугодие этого года.

По его словам, некоторые азербайджанские компании-перевозчики уже открыли свои логистические хабы и центры в Китае. После отмены визового режима они активно работают на китайском рынке.

«В этом году мы приняли участие в заседании межправительственной комиссии Азербайджан–Китай, где поднимали вопросы, связанные с деятельностью наших перевозчиков. Мы также посетили объекты на месте и оказываем максимальную поддержку цифровизации перевозок между Китаем и Азербайджаном — как в части повышения их эффективности, так и в части цифровизации документов, включая книжки МДП (Carnet TIR). Эта работа уже приносит результаты: наши перевозчики имеют собственные логистические центры в Китае и активно участвуют в перевозках. Параллельно перевозчики других стран также используют Азербайджан как транзитную страну», — сказал Гурбанов.

Он уточнил, что наши логистические хабы расположены в городе Хоргос (Казахстан) и в Урумчи (Китай). А перевозки осуществляются через территорию Казахстана.

«Развитие Среднего коридора означает не только развитие Азербайджана. Вся логистическая цепочка должна быть тщательно проработана, чтобы избежать возникновения проблем. Это предполагает синхронное развитие всех стран — участников коридора. Поэтому в сфере цифровизации мы тесно сотрудничаем со всеми государствами, вовлеченными в развитие Среднего коридора», — завил генсек ассоциации.

Он отметил, что одним из основных достижений этого года стала цифровизация документации: приступили к применению электронных разрешительных бланков с Турцией, Украиной, Кыргызстаном и Казахстаном. Очень скоро к этой системе подключатся Россия и Грузия: «Важнейшим инструментом международных перевозок являются разрешительные бланки. Уже с четырьмя странами обмен такими разрешениями осуществляется в электронном формате. Это значительно ускоряет международную торговлю, экспорт и импорт».

В то же время Гурбанов поделился еще одной хорошей новостью: на этой неделе стартовал первый пилотный проект по использованию электронной системы e-TIR между Туркменистаном и Азербайджаном: «Автомобиль уже загружен и находится в порту Алят. В Казахстане груз будет принят туркменской стороной, после чего состоится первая перевозка с использованием электронного e-TIR. Маршрут пройдет из Азербайджана через Туркменистан в Узбекистан. Таким образом, сразу три страны смогут применять электронную систему МДП. А уже следующим этапом станет внедрение электронной товарно-транспортной накладной (e-CMR)».

По его словам, ABADA активно занимается этим вопросом на государственном уровне и участвует в работе профильных рабочих групп. Это станет настоящей революцией в сфере международных грузоперевозок.

Кстати, по внедрению системы e-TIR лидирующую роль играет Государственный таможенный комитет Азербайджана. «Именно в нашей стране были реализованы первые этапы внедрения этой системы», — отметил он.

Параллельно Гурбанов отметил, что по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева принят указ о развитии ненефтяного сектора экономики. В соответствии с ним государство компенсирует до 70% транспортных расходов национальным производителям и перевозчикам. Это масштабный проект, направленный на стимулирование экспорта.

«Например, если производитель, допустим фермер, заключает договор с логистической компанией и его транспортные расходы составляют 7 тысяч манатов, то государство возвращает ему 70% этой суммы в виде субсидии. Для реализации этого указа Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) провела встречи с соответствующими государственными структурами, в том числе с AZPROMO, которое координирует этот проект, а также с Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA). Это важный указ, направленный на увеличение товарооборота и развитие экспорта. Пока механизм его реализации еще разрабатывается, и мы вместе с представителями ненефтяного сектора участвуем в подготовке соответствующих рекомендаций», — заявил Гурбанов.

Он указал также на то, что за последнее время ABADA приняла участие в заседаниях межправительственных комиссий с Казахстаном, Монголией, Китаем и Грузией: «Мы довели до министерств транспорта этих стран проблемы наших перевозчиков, работающих на соответствующих направлениях, и получили необходимую поддержку».

Отвечая на вопрос о влиянии конфликтов, в том числе ближневосточного, на международные грузоперевозки, Гурбанов заявил, что война США и Израиля против Ирана практически не повлияла на деятельность азербайджанских перевозчиков.

«Возможно, определенные сложности возникли у импортеров и производителей, использовавших порт Бендер-Аббас, однако азербайджанские перевозчики в основном не работают вглубь Ирана. Обычно они принимают грузы на пограничных переходах Билясувар и Астара и доставляют их в Россию. Около 80% перевозок по иранскому направлению осуществляется именно по такой схеме. Работа внутри Ирана остается в основном за иранскими перевозчиками, поскольку высокие налоги делают такие перевозки экономически невыгодными для иностранных компаний. В целом же, география работы наших перевозчиков остается стабильной», — сказал он.

Российско-украинский конфликт оказал больше влияния на международные перевозки. Однако азербайджанские перевозчики практически не работают в украинском направлении, поскольку никто не хочет подвергать опасности жизнь водителей. Помимо военных действий существуют серьезные сложности на границах и пунктах пропуска: «Поэтому наши компании стараются не ездить туда, за исключением единичных случаев».

«Безусловно, это проблема, однако перевозчики просто переориентируют свою деятельность на другие направления. Таких альтернативных маршрутов достаточно, а их потенциал весьма велик. Сегодня наиболее перспективным направлением, как я уже сказал, является Китай», — заявил генсек.

В завершении Гурбанов отметил, что в азербайджанском секторе международных грузоперевозок наблюдается увеличение объема до 34 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.