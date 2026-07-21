Государственное агентство по туризму Азербайджана присвоило звездные категории еще трем гостиницам, сообщила пресс-служба ведомства.

Одному из отелей была присвоена категория «пять звезд», еще одному — «четыре звезды», третьему — «три звезды».

Таким образом, число гостиниц в Азербайджане, имеющих звездную категорию, увеличилось с 275 до 278.

В настоящее время в стране работают 24 пятизвездочных, 44 четырехзвездочных, 98 трехзвездочных, 81 двухзвездочный и 31 однозвездочный отель. При этом 201 гостиница находится в Баку, что составляет около 72% от общего количества объектов.