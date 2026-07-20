Азербайджан перестает восприниматься Германией исключительно как поставщик энергоресурсов и становится важным звеном новой евразийской промышленной и логистической архитектуры. Об этом говорится в материале Euronews.

По словам директора аналитического центра CASPIA Орхана Ёлчуева, сегодня в Азербайджане работают уже более 250 немецких компаний, представляющих сферы промышленности, строительства, логистики и энергетики.

Объем двусторонней торговли в 2025 году достиг около 1,7 млрд евро. Основу немецкого экспорта составляют промышленное оборудование, машиностроительная продукция и транспортные системы.

Как отмечается в публикации, сотрудничество заметно активизировалось после того, как в начале 2026 года Азербайджан начал прямые поставки природного газа в Германию и Австрию. Этот шаг стал частью европейской стратегии по снижению зависимости от российских энергоресурсов.

Эксперты считают, что сотрудничество выходит далеко за рамки энергетики. Немецкие компании проявляют интерес к участию в проектах восстановления, развитию промышленных зон, машиностроению, транспорту, возобновляемой энергетике и высокотехнологичному производству.

Особое значение приобретает Средний коридор, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. По словам Ёлчуева, экономическая эффективность маршрута будет расти по мере увеличения перевозок продукции с высокой добавленной стоимостью — автомобильных компонентов, промышленного оборудования, электроники и химической продукции.

Энергетика при этом остается ключевым направлением сотрудничества. По данным экспертов, всего за пять месяцев после начала поставок нефти в Германию Азербайджан экспортировал 360,3 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму около 210,9 млн долларов.

Авторы материала также отмечают, что усиление сотрудничества Германии с Азербайджаном является частью более широкого курса Евросоюза на развитие связей с Южным Кавказом и Центральной Азией. В последние месяцы Баку посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, глава европейской дипломатии Кая Каллас, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Словакии Петер Пеллегрини.