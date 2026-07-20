Туристический сектор Грузии получил $107,6 млн доходов от туристов из Азербайджана по итогам первого полугодия 2026 года. Это на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики Национального банка Грузии.

Согласно отчету, в первом квартале 2026 года доходы от азербайджанских туристов составили $48,1 млн, а во втором квартале — $59,5 млн.

В целом доходы туристической отрасли Грузии за январь—июнь достигли $1 млрд 931,6 млн.

По объему поступлений Азербайджан вошел в пятерку крупнейших источников доходов для туристической отрасли Грузии.

Лидером по объему туристических доходов остается Европейский союз (включая Великобританию), туристы из которого принесли Грузии $335,7 млн, или 17,4% от общего объема поступлений. На втором месте находится Россия с $307,1 млн (15,9%), третью позицию занимает Турция — $255,1 млн (13,2%), а четвертую — Израиль с $222,7 млн (11,5%).