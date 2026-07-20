В Азербайджане утвержден План мероприятий по реализации Стратегии занятости на 2026-2030 годы.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, Министерство труда и социальной защиты населения должно координировать исполнение предусмотренных мероприятий и ежегодно информировать президента Азербайджана о ходе выполнения Плана мероприятий.

Мониторинг и оценку исполнения мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций по заказу Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно Стратегии, в процессе обеспечения занятости ищущих работу и безработных лиц планируется создание услуг на основе искусственного интеллекта. Цель состоит в увеличении числа пользователей услуг, основанных на искусственном интеллекте.

Также планируется разработка программ профессионального образования в соответствии с требованиями рынка труда в приоритетных секторах экономики. Отмечено, что первоначальным результатом является выявление возможностей гармонизации международных сертификационных программ по соответствующим специальностям с существующими программами профессионального образования в соответствии с требованиями рынка труда.