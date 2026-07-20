21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется преимущественно сухая погода. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит +21…+24°C, днем — +29…+34°C.

Атмосферное давление ожидается на уровне 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью — 70–80%, днем — 45–55%.

В большинстве районов Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Однако в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. В некоторых горных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит +22…+26°C, днем — +34…+39°C. В горных районах ночью ожидается +13…+18°C, днем — +24…+29°C.