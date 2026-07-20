На YouTube-канале World Circassian Agency опубликовано видеообращение члена Президиума действующей в Германии «Лиги свободных наций», этнического черкеса Рустама Хуажева, посвящённое итогам международной конференции «Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы», состоявшейся 6 июля в Шуше.

По словам Хуажева, конференция стала «без преувеличения, историческим для нас событием» и положила начало новому этапу работы.

«Эти несколько дней в культурной столице Азербайджана стали точкой отсчёта для принципиально нового этапа нашей работы. Нам удалось собрать на одной площадке сильнейший состав правозащитников, историков и общественных деятелей из десяти стран мира», — заявил он.

По его словам, одной из главных целей участия было продвижение вопроса признания «геноцида черкесского народа» в ходе Русско-Кавказской войны и насильственного изгнания черкесов с исторической родины.

«Мы ехали в Шушу с открытым забралом и чёткой, законной целью: инициировать и продвигать вопрос признания исторической справедливости… И я могу с уверенностью сказать: наш голос был услышан», — отметил Хуажева.

Он также заявил, что по итогам конференции удалось определить направления дальнейшего взаимодействия с азербайджанским обществом и государственными структурами.

Хуажева высоко оценил роль Азербайджана на международной арене.

«Азербайджан сегодня — это серьёзное, сильное государство, пользующееся авторитетом не только в регионе, но и на мировой арене. Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто заявляет о сложных международных проблемах, смело высказывается по всем актуальным вопросам современности», — сказал он.

По его словам, участники конференции также получили поддержку зарубежных коллег.

«Литовские общественные деятели прямо заявили, что черкесский вопрос должен быть вынесен на самые авторитетные международные площадки, включая ООН. Это логичное продолжение того пути, который уже начали Грузия и Украина», — отметил Хуажева.

В завершение он подчеркнул, что конференция в Шуше стала лишь началом дальнейшей работы.

«Конференция завершена, но наша общая работа только начинается. Мы заложили прочный фундамент, построили мост взаимопонимания между нашими народами и теперь будем уверенно двигаться по нему дальше», — заявил он.