Цены на нефть Brent превысили $90 за баррель впервые более чем за месяц. Стоимость сентябрьского фьючерса на сорт Brent на торгах в понедельник, 20 июля, выросла на 3,77% и на пике достигла $91,42 за баррель. Выше уровня $91 за баррель нефть торгуется впервые с 11 июня.

Цены на нефть растут на фоне возобновления военных действий между США и Ираном.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в выходные: США девятую ночь подряд атаковали Ирана, в то время как союзники США, Кувейт и Бахрейн, сообщили о новых ударах со стороны Ирана.