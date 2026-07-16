В Шамкирском районе зафиксирован факт массового отравления.

11 человек госпитализированы в районную центральную больницу с диагнозом отравление после приема пищи в одном из ресторанов.

Среди пострадавших — Мадина Исмаилова (1995), Севиль Джалилова (1994), Гюльбениз Джалилова (1973), Лейла Гурбанова (2007), Руфат Гурбанов (1999), Тюре Дашдемирова (1999), Фамиль Искендеров (1994), Айсу Аббасова (2015), Рухсара Искендерова (1967), Фатима Искендерова (1999) и Расим Ширинов (1999).

По предварительной версии, отравление мог вызвать салат, которым гостей угощали на одном из мероприятий.

По факту начато расследование.