Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не признает легитимность нового президента, если действующий глава государства Тамаш Шуйок будет отстранен от должности.

Поводом стало принятие парламентом 17-й поправки к Основному закону, вводящей механизм досрочного прекращения полномочий президента. Правящая партия «Тиса» утверждает, что реформа направлена на демонтаж институтов, созданных при прежней власти. «Фидес» выступила резко против.

Орбан заявил, что любой преемник Шуйока будет нелегитимным, как и его решения. По его словам, в случае силового отстранения президента Венгрия получит «право на сопротивление».

Экс-премьер также назвал поправку угрозой демократической системе, заявив, что сегодня власти могут отстранить президента, а завтра — лишить любого человека работы или бизнеса.

Правительство настаивает, что изменения должны восстановить демократическую подотчетность и ограничить влияние, накопленное за 16 лет правления «Фидес».