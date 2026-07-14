Федерация футбола Мексики (FMF) отказалась проводить товарищеский матч со сборной Аргентины перед чемпионатом мира 2026 года после финансовых требований Ассоциации футбола Аргентины (AFA), сообщают Record и Diario de México.

По данным СМИ, AFA сначала запросила за игру $3 млн, а затем увеличила сумму до $6 млн. После согласия мексиканской стороны аргентинская ассоциация потребовала перевести деньги на несколько банковских счетов. FMF предложила провести единый платеж напрямую AFA, однако получила отказ и решила отказаться от сделки.

В результате Мексика проведет товарищеские матчи против сборных Португалии и Бельгии.

Ситуация стала известна на фоне расследования ФБР, которое изучает финансовые операции AFA, связанные с компанией TourProdEnter LLC и международными спонсорскими контрактами ассоциации.