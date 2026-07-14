В январе–июне 2026 года потребительские цены в Азербайджане выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в Государственном комитете статистики, цены на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия увеличились на 6,7%, на непродовольственные товары — на 3,8%, а стоимость платных услуг населению — на 5,7%.

По сравнению с июнем прошлого года годовая инфляция составила 5,8%, при этом за последний месяц потребительские цены в целом снизились на 0,3%.

В июне подорожали гречневая крупа, куриное мясо, йогурт, растительные масла, лимоны, яблоки, абрикосы, капуста, лук, а также газированная и негазированная вода. Одновременно снизились цены на свежую рыбу, яйца, бананы, клубнику, огурцы, помидоры, сладкий перец, баклажаны, чеснок и картофель.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на краску, мебель, моторное масло и мобильные телефоны, тогда как бытовая техника и ювелирные изделия подешевели. Также в июне повысилась стоимость международных авиаперевозок и внутренних туристических туров.