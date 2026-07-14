Кыргызстан ввел временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом. Решение принято для предотвращения дефицита топлива и обеспечения энергетической безопасности страны.

Ограничения распространяются на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Исключение сделано для нафты, мазута и печного топлива, которые можно вывозить на переработку с обязательным возвратом продуктов переработки в Кыргызстан.

Запрет не касается топлива в штатных баках транспортных средств, пересекающих границу.