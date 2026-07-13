В Пакистане опубликованная фетва, признающая криптовалютные сделки недействительными с точки зрения шариата, вызвала широкую дискуссию о будущем цифровых активов в стране.

В документе, подготовленном муфтием Таки Усмани и другими исламскими богословами, утверждается, что криптовалюты, включая USDT, не являются имуществом («маал») по шариату. В связи с этим сделки с их использованием, в том числе покупка товаров и онлайн-услуг, признаны недействительными.

Глава Управления по регулированию виртуальных активов Пакистана (PVARA) Билал бин Сакиб после публикации фетвы встретился с Усмани. По его словам, стороны согласились с необходимостью защищать граждан от мошенничества, однако каждый цифровой актив должен оцениваться отдельно — как с точки зрения шариата, так и с учетом его технических особенностей.

Дискуссия проходит на фоне курса властей Пакистана на развитие криптоиндустрии. В марте в стране вступил в силу закон о виртуальных активах, закрепивший статус PVARA (Пакистанское управление по регулированию виртуальных рынков) как федерального регулятора. После этого Центробанк разрешил банкам обслуживать лицензированные криптокомпании, сделав первый шаг к интеграции криптобизнеса в финансовую систему страны.