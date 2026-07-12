Дочерняя компания SOCAR в Румынии — SOCAR Petroleum SA — расширила свою деятельность в стране, введя в эксплуатацию две новые автозаправочные станции в городе Фундуля района Кэлэраши и в городе Мангалия района Констанца, сообщает «Азертадж».

Таким образом, количество автозаправочных станций сети компании в Румынии достигло 94. Новая АЗС, сданная в эксплуатацию в городе Фундуля, является первой автозаправочной станцией SOCAR в районе Кэлэраши. Новый же объект, открывшийся в городе Мангалия, стал пятой по счету автозаправочной станцией компании, действующей в районе Констанца. Оба объекта оснащены современной сервисной инфраструктурой и, помимо топлива, предлагают автолюбителям различные дополнительные услуги.

Открытие новых автозаправочных станций является очередным этапом стратегии SOCAR по расширению деятельности в Румынии. Компания нацелена на повышение доступности услуг для потребителей за счет расширения своей сети в различных регионах страны.

С момента начала деятельности на румынском рынке SOCAR инвестировала в экономику страны более 400 млн леев и создала свыше 900 рабочих мест. В настоящее время сеть АЗС компании охватывает 31 административно-территориальную единицу Румынии. Деятельность поддерживается тремя топливными базами, расположенными в Теюше, Онешти и Констанце.

Последовательно расширяя свою деятельность в Румынии, SOCAR превратилась в одну из ведущих сетей розничной продажи топлива в стране. Инвестиции компании вносят важный вклад в развитие стратегического партнерства в экономической и энергетической сферах между Азербайджаном и Румынией, а также в дальнейшее укрепление позиций Азербайджана на европейском рынке.