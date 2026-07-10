В Хатаинском районе Баку с электроподстанции было похищено оборудование общей стоимостью около 10 тыс. манатов.

Мужчина похитил электрические выключатели и медные шины трансформатора, причинив подстанции значительный материальный ущерб, сообщает Report.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого — ранее судимого 34-летнего Даяната Керимова. Часть похищенного электрооборудования была обнаружена и изъята в качестве вещественного доказательства.

По данному факту проводится расследование.