Таджикистан отмечает позитивную динамику отношений с Азербайджаном.

Данный вопрос обсуждался на встрече главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с послом Азербайджана Алимирзамином Аскеровым, завершающим свою дипломатическую миссию в этой стране, сообщает таджикское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи стороны высоко оценили динамику развития двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

«Министр поблагодарил посла за его весомый вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между Таджикистаном и Азербайджаном и пожелал успехов в его дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении МИД.