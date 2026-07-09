НАТО нужен план действий на случай, если президент США Дональд Трамп решит установить контроль Вашингтона над Гренландией. Об этом сообщили Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного дипломата, приближенного к НАТО.

«Было ли это [высказывание Трампа о желании контролировать Гренландию] случайным или спланированным, мы не можем продолжать надеяться, что эта проблема просто исчезнет. Нам нужен реальный план действий», — рассказал он изданию.

По словам чиновника, заявления американского лидера о контроле над датским островом, похоже, не являются частью продуманной стратегии США. Как отмечает издание, европейские лидеры рассматривают заявления президента как тактический маневр, призванный сделать союзников более сговорчивыми на переговорах.