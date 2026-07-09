Политолог Фархад Мамедов прокомментировал спекуляции вокруг отсутствия Азербайджана на саммите НАТО, прошедшем в Анкаре, заявив, что это не связано с состоянием азербайджано-турецких отношений.

По его словам, «тема отсутствия Азербайджана на саммите НАТО в Турции стала предметом спекуляций, особенно в контексте азербайджано-турецких отношений».

Мамедов отметил, что Азербайджан традиционно принимает участие в крупных международных мероприятиях, проводимых в Турции, в качестве специального гостя.

«Так было всегда… и будет продолжаться. Ничего экстраординарного в азербайджано-турецких отношениях из-за отсутствия Азербайджана не произошло», — подчеркнул он.

Политолог пояснил, что повестка саммита не предусматривала участия стран-партнеров НАТО, за исключением Украины.

«Саммит НАТО в Анкаре ставил целью продемонстрировать единство на фоне противоречий европейских участников с США, противоречий между другими членами Альянса и показать поддержку Украине. Все силы и ресурсы были брошены на то, чтобы избежать раскола», — отметил Мамедов.

По его словам, «саммит НАТО в Анкаре был исключительно про внутренние темы и про Украину», поэтому не проводились заседания по программам сотрудничества с государствами-партнерами, в которых традиционно участвует Азербайджан.

«Азербайджан участвовал на саммитах НАТО именно в рамках этих тем. И не более. Если эти темы не обсуждаются, то и участие становится не нужным», — заявил эксперт.

Мамедов также высоко оценил работу турецкой стороны, подчеркнув, что «Турция блестяще справилась с организацией саммита, как по форме, так и по содержанию».

Кроме того, политолог обратил внимание на другой важный дипломатический контекст. В дни проведения саммита НАТО президент Азербайджана Ильхам Алиев принимал в Баку американского сенатора Стива Дейнса.

«Такие визиты планируются заранее и показывают, что в отношениях США и Азербайджана сохраняется конструктивная динамика», — заключил Мамедов.