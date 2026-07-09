Работа над проектом автомобильного и железнодорожного сообщения через территорию Армении в рамках Зангезурского коридора продолжается.

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает АПА.

По его словам, одним из важнейших итогов Вашингтонского саммита, состоявшегося в прошлом году, стало согласование участка Зангезурского коридора, проходящего по территории Армении.

«Этот проект также поддерживается Соединенными Штатами. Переговоры по данному направлению ведутся между США и Арменией», — отметил министр.

Байрамов подчеркнул, что въезд и выезд в рамках проекта TRIPP находятся на территории Азербайджана, поэтому американские партнеры регулярно информируют азербайджанскую сторону о ходе работы.

«Нам сообщили, что процесс продолжается. В настоящее время ведется подготовка соответствующих документов», — заявил глава МИД Азербайджана.