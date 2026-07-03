Руководство ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) обсудило развитие сотрудничества с Россией и Ираном в сфере железных дорог.

Делегация во главе с председателем АЖД Ровшаном Рустамовым в рамках рабочего визита в России провела двусторонние встречи с руководством ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), а также трехсторонние переговоры с участием руководителей железнодорожных администраций России и Ирана, сообщили в АЖД.

В ходе встреч стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения взаимного сотрудничества, развитие Международного транспортного коридора «Север – Юг», повышение эффективности маршрута и увеличение объемов грузоперевозок.

Стороны также рассмотрели возможности сотрудничества в области ускорения процессов цифровизации на всем протяжении коридора и внедрения современных цифровых решений.

По итогам трехсторонней встречи был подписан соответствующий протокол.

На встрече с руководством российской железнодорожной администрации также были обсуждены вопросы развития человеческого капитала. Стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления кадрового потенциала между АЖД и РЖД.

В рамках визита также состоялась встреча с российскими грузоотправителями. В ходе встречи была представлена информация о безопасных и устойчивых транспортно-логистических услугах АЖД по перевозке грузов по маршрутам Восток–Запад и Север–Юг. Кроме того, были представлены расширяющиеся возможности терминала «Астара», расположенного на маршруте «Север–Юг», а также его потенциал в сфере обработки грузов.

Кроме того, грузовладельцам были продемонстрированы возможности цифровой платформы Cargo Tracking, обеспечивающей оперативное управление грузоперевозками и прозрачность перевозочного процесса, а также другие цифровые решения АЖД.

Стороны отметили, что совместные инициативы будут способствовать дальнейшему развитию Международного транспортного коридора «Север–Юг».