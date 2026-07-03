Таджикистан рассматривает Средний коридор как одно из ключевых направлений своей транспортной и внешнеэкономической политики, что открывает новые возможности для расширения сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом сказал посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон в интервью агентству «Репорт».

По его словам, Таджикистан последовательно реализует курс на развитие транспортно-логистической инфраструктуры, закрепленный в Госпрограмме развития системы логистики на 2023-2028 годы. Он отметил, что программа предусматривает создание логистических комплексов регионального и международного значения, развитие транспортной инфраструктуры и снижение издержек при перевозке грузов.

«В целом, участие Таджикистана в развитии Среднего коридора приобретает более устойчивый и прикладной характер, что открывает дополнительные возможности для расширения двустороннего сотрудничества с Азербайджаном — прежде всего в сферах цифровизации транспортных процессов, развития совместных логистических решений и повышения эффективности транзитных цепочек между Центральной Азией, Каспийским регионом и Южным Кавказом», — сказал дипломат.

Абдурахмон отметил, что дополнительный импульс транспортно-логистическому взаимодействию двух стран придает углубление координации между профильными ведомствами в сфере цифровизации перевозок и повышения эффективности транзитных маршрутов. В частности, по его словам, стороны переходят к практическому внедрению электронных разрешительных документов для международных автомобильных перевозок, что позволит сократить бумажный документооборот и ускорить транзитные операции.

Кроме того, посол подчеркнул, что развивается цифровая связанность транспортных систем, включая обмен данными между информационными платформами, внедрение механизмов «единого окна» и систем отслеживания грузов в режиме реального времени.

Илхом Абдурахмон добавил, что стороны работают над повышением эффективности транспортно-логистических маршрутов и расширяют практическое взаимодействие с Бакинским международным морским портом.