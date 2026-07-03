Россия на фоне проблем на внутреннем рынке топлива собирается ввезти партию произведенного в Японии авиакеросина через Южную Корею.

Объем партии составит не менее 200 тысяч баррелей, со ссылкой на три источника в отрасли сообщает Reuters.

Предположительно, груз отправят из японской Тибы в первой половине июля, а в районе южнокорейского порта Йосу его перегрузят на другой танкер, идущий в конечный пункт назначения, который не называется.

В последний раз доставка по такому маршруту, как утверждается в материале, была проведена в феврале 2022 года, то есть договоренности о ней были достигнуты до начала российско-украинской войны и момента, когда Москва включила Японию в список недружественных стран. Тогда керосин был доставлен в порт Владивосток.