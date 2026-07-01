Сегодня объемы грузов, проходящих через территорию Азербайджана, растут во всех направлениях.

Как сообщает «Азертадж», об этом президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.

«Мы вложили значительные средства в транспортные инфраструктурные проекты как в Азербайджане, так и в соседних странах, и эта работа продолжается», — подчеркнул глава государства.

Алиев отметил, что энергетическая безопасность сегодня является очень важным фактором национальной безопасности для каждой страны.

«Азербайджан приложил значительные политические и дипломатические усилия, вложил значительные финансовые средства с целью создания необходимой инфраструктуры для транспортировки собственных нефтегазовых ресурсов в Европу. Южный газовый коридор – это достойный пример нашей совместной работы», — отметил глава государства.