Иран, США и Ливан создают совместный комитет для контроля соблюдения режима прекращения огня на территории Ливана.

Об этом сообщил председатель Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф.

«Будет создан совместный комитет Ирана, США и Ливана для обеспечения государственного суверенитета Ливана. Посол нашей страны также является нашим представителем в этом комитете», — сказал он.

Вашингтон и Тегеран ранее в этом месяце подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.