Оман передал США и другим западным странам официальное предложение о введении платы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, предложение предусматривает взимание с судоходных компаний сервисных сборов за использование пролива. The New York Times отмечает, что Иран и Оман продолжают продвигать этот план, несмотря на публичные возражения Вашингтона.

По информации газеты, американские переговорщики уже получили документ и намерены обсудить с Маскатом свои опасения.