Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил об отсутствии прогресса на переговорах с США по ситуации вокруг карибской республики из-за недружественной позиции Вашингтона.

«Переговоры с США не показывают прогресса из-за поведения американской делегации, — сказал он на пресс-конференции в Гаване. — Мы слышим постоянные угрозы, в том числе применения военной силы, введения новых односторонних мер».

Глава МИД Кубы также отметил постоянные вбросы «токсичной лживой информации», в том числе в СМИ, с целью искажения реальной картины происходящего в стране.

Вместе с тем Родригес Паррилья заявил о готовности Кубы к диалогу с Вашингтоном, «но без давления, на равных условиях» и без вмешательства во внутренние дела островного государства. «Мы готовы к диалогу, но мы не испытываем иллюзий, учитывая их (США — ред.) позицию, главным образом Госдепартамента», — подчеркнул он.