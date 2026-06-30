Администрация президента США Дональда Трампа требует от американских разведывательных ведомств объединить данные всех лиц, подозреваемых в шпионаже на другие государства, и передать их в аппарат Национальной разведки. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее сведениям, аппарат Национальной разведки, координирующий деятельность всех 18 спецслужб США, в последние месяцы предпринимает активные попытки консолидировать упомянутые данные. В ведомстве хотят получить информацию не только о вероятных шпионах, но и о возможных целях их вербовки.

Против выступают Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ), которые опасаются, что создание подобного списка может привести к злоупотреблению секретной информацией и скомпроментировать операции ведомств. Как уточняет издание, американские власти пока не могут прийти к согласию о том, каким именно образом будет создан список и как будет обеспечена безопасность его использования и хранения.

Сторонники плана, указывает газета, считают, что создание единой базы позволит американским властям отслеживать подозреваемых в режиме реального времени и оперативно обновлять сведения об их перемещениях. В свою очередь ветераны контрразведки полагают, что подобная программа значительно повысит риски раскрытия слежки.

Помимо этого, у представителей разведывательных ведомств есть сомнения относительно того, сможет ли и. о. директора Нацразведки Билл Пулти, совмещающий этот пост с должностями главы Федерального управления жилищного финансирования и руководителя ипотечного агентства Fannie Mae / Freddie Mac, грамотно распоряжаться подобной информацией.