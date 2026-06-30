Соединенные Штаты намерены вложить $4 млрд в модернизацию военных баз в Великобритании. Об этом сообщила газета The Guardian.

В основу публикации легли планы по модернизации, представленные в 2026 году на конференции военных инженеров, а также в документах, направленных в Конгресс США с обоснованием расходов Пентагона. Как говорится в статье, эти средства должны пойти на возведение новых бункеров в графстве Саффолк, предположительно, для хранения ядерного оружия, а также на обновление объектов, предназначенных для осуществления секретных операций.

Средства также будут направлены на обновление авиабазы Фэрфорд в английском графстве Глостершир, являющейся основным пунктом размещения тяжелых бомбардировщиков США в Европе.

По информации издания, наибольшая статья расходов, оцениваемая в $1,6 млрд, — модернизация базы Лейкенхит в графстве Саффолк. Планы включают в себя строительство новой инфраструктуры для размещения ядерного арсенала, который возвращается на базу спустя почти два десятилетия.

Во время холодной войны, напоминает The Guardian, США хранили там ядерное оружие, которое при необходимости могло быть оперативно применено против Советского Союза. Считается, что этот арсенал был вывезен с базы в 2008 году. Теперь на базе планируется создать более мощные убежища, объекты для размещения дополнительного персонала, повысить ее безопасность.

Еще $1,1 млрд предназначены для модернизации авиабазы Милденхолл в том же Саффолке.

Всего, по данным издания, на 15 американских объектах в Великобритании несут службу 12 тыс. военнослужащих США, из них около 6 тыс. — на одной лишь базе Лейкенхит и 4 тыс. на базе Милденхолл.