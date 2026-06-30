Американский президент Дональд Трамп считает, что предстоящие в столице Катара Дохе консультации по вопросам реализации меморандума США и Ирана могут быть важными.

«Встреча в Дохе может быть важной, а может и не быть. Увидим. Но мы выигрываем в военном отношении. Может быть, уже выиграли», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Говоря о представителях США, Трамп отметил: «Они едут в Катар. Думаю, они уже отправились или скоро отправятся. Посмотрим, что будет. Но дела на этом направлении у нас идут отлично».

Американский лидер дал понять, что консультации, в частности, будут касаться вопросов, связанных с ядерной программой Ирана.

Трамп ранее в Truth Social сообщил, что Иран запросил встречу с американской стороной. Он отметил, что консультации пройдут 30 июня в Дохе. Как уточнил Белый дом, с американской стороны в них примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что иранская делегация в ближайшее время направится в Катар для консультаций по вопросам реализации ирано-американского меморандума, но никаких встреч или переговоров с представителями США не запланировано.