Иран пока не планируют проводить в ближайшее время переговоры с США на каком-либо уровне. Об этом заявил пресс-секретарь иранского МИД Эсмаил Багаи, сообщают иранские СМИ.

«Экспертная делегация Ирана отправится в Доху для мониторинга выполнения соглашений», — отметил он, добавив, что по обязательствам США в рамках пункта 10 (продажа нефти) предварительной сделки Вашингтон выдал необходимые разрешения.

По словам Багаи, выполнение пункта 11 (разблокировка иранских активов) также находится на стадии мониторинга.

«Мы пока не начали переговоры по окончательному соглашению. Согласно пункту 13 меморандума, начало переговоров по окончательному соглашению зависит от начала выполнения и продолжения реализации пунктов 1, 4, 5, 10 и 11», — сказал Багаи.