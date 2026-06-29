Органы юстиции Исламской Республики Иран ведут систематическую работу по документированию и сбору заявлений высокопоставленных лиц США, содержащих прямые признания в совершении преступлений против иранского народа. Полученные материалы будут использованы для подачи исков в международные инстанции. Об этом заявил глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эжеи.

«Одним из важнейших шагов судебной системы Ирана по привлечению к ответственности лидеров американского режима в международных судах является сбор, классификация и документирование их официальных позиций и прямых признаний в совершении преступлений против граждан нашей страны. В настоящее время мы завершаем этот процесс», — цитирует заявление чиновника агентство ИРНА.

Мохсени-Эжеи подчеркнул, что Тегеран намерен активизировать «юридический джихад» как на внутреннем, так и на внешнем треке для преследования властей США и Израиля за акты военной агрессии. По его словам, «американский режим стоит во главе всех исторических преступлений последних десятилетий, выступая либо их главным исполнителем, либо ключевым первоисточником».