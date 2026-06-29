Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин рассказал, что Армении придется учитывать мнение России в связи с проектом «маршрут Трампа».

«Потому что, во-первых, судя по всему, дорогу придётся прокладывать по ширине российской колеи с тем, чтобы обеспечить бесшовную связь с Азербайджаном.

Далее — армянские железные дороги находятся под управлением закрытого акционерного общества «Южно-Кавказская железная дорога» — это дочернее предприятие РЖД. Транзит через Армению — кстати, к вопросу о Евразийском экономическом союзе — должен осуществляться в соответствии с нормами и правилами Евразийского экономического союза, из которого Армения, как она заявляет, не хочет выходить.

Ну, и наконец, «маршрут Трампа» пройдёт через зону, охраняемую российскими пограничниками, которые уже на протяжении десятилетий вместе с армянскими коллегами несут службу по охране границы Армении с Турцией и Ираном.

Так что, так или иначе, мнение России необходимо будет учитывать, мнение Евразийского экономического союза необходимо будет учитывать. Так что мы считаем, что от российского участия проект бы только выиграл», — заявил Галузин.