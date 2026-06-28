После вывода американских военных с баз и объектов в Гренландии там остались значительные объемы опасных отходов. Среди них — сотни тысяч литров дизельного топлива, слаборадиоактивная вода, тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества, представляющие угрозу для окружающей среды, пишет датская газета Politiken.

«США оставили в Гренландии более масштабное загрязнение, чем было известно ранее. Это следует из расследования, проведенного Politiken по меньшей мере на 36 бывших базах и военных объектах США на самом большом острове мира», — отмечает издание.

По информации газеты, на территории бывших американских военных объектов остались сотни ржавых бочек с дизельным топливом, автомобильные аккумуляторы, старые трубы, кабели, обломки шифера, а также миллионы литров слаборадиоактивной воды. Издание утверждает, что общий объем опасных и загрязняющих отходов исчисляется тысячами тонн.

Оставленный мусор содержит тяжелые металлы и другие вредные вещества, которые негативно влияют на окружающую среду, в том числе наносят ущерб моллюскам и другим морским обитателям у берегов Гренландии.