Линия прямой связи между Вооруженными силами США и Корпусом стражей исламской революции для координации судоходства по Ормузскому проливу так и не заработала. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

Стороны достигли договоренности о ее запуске на консультациях в Швейцарии на прошлой неделе. По состоянию на субботу «горячая линия» по-прежнему не работала, указывает портал.

Как отмечает Axios, при этом стороны регулярно продолжают обмениваться ударами и обвинять друг друга в эскалации. В связи с тем, что ситуация с каждым днем обостряется, пока неясно, состоится ли в Швейцарии следующий раунд переговоров между техническими группами США и Ирана, запланированный на вторник, подчеркивает портал.