Тегеран настаивает на незамедлительном установлении четкого графика полного и безоговорочного вывода израильских войск с территории Ливана. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, комментируя ход реализации соглашений о прекращении огня.

«Исламская Республика Иран подчеркивает необходимость принятия Соединенными Штатами всех мер, чтобы заставить сионистский режим прекратить любую агрессию и военные операции против Ливана. Мы требуем скорейшего определения графика вывода войск из оккупированных ливанских регионов», — приводит слова дипломата ИРНА.

Багаи напомнил об обязательствах Вашингтона в соответствии с первым пунктом двустороннего меморандума о взаимопонимании по завершению недавнего военного конфликта.

«Защита национального суверенитета, территориальной целостности Ливана, а также обеспечение безопасности его народа являются ключевыми условиями жизнеспособности любых договоренностей. Именно поэтому как в соглашении от 8 апреля, так и в меморандуме от 17 июня 2026 года прекращение израильской агрессии в Ливане стояло в одном ряду с прекращением войны против самого Ирана», — заключил представитель ведомства.