По меньшей мере трое пожарных погибли, двое пострадали при тушении лесного пожара, бушующего на границе штатов Юта и Колорадо на западе США. Об этом сообщила Служба по борьбе с природными пожарами США.

«Трое пожарных погибли в субботу, 27 июня, <…> на границе Колорадо и Юты. Помимо этого, двое членов команды [пожарных] получили травмы и были доставлены в больницы», — говорится в сообщении ведомства в X.

Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.

Вспыхнувший на границе Юты и Колорадо пожар уже распространился на площади в 28 тыс. акров (11,3 тыс. га), пожарные пока не могут взять возгорание под контроль. Помимо этого, в Юте бушует еще один пожар, площадь которого составляет в настоящее время порядка 37 тыс. га.