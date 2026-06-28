Израиль больше не рассматривается США как союзник с исключительным политическим статусом на фоне растущего недовольства действиями израильского руководства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в американских и израильских политических кругах.

Издание привело в качестве примера заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что у Израиля «почти не осталось друзей в мире».

«Проблема гораздо шире, чем дело, связанное с Джей Ди Вэнсом. Вместо этого, говорят они, Вэнс — лишь олицетворение новой реальности, в которой статус Израиля как союзника Америки не стоит выше всего остального», — отметили американские и израильские чиновники, комментируя изменения в подходе Вашингтона.

На этом фоне, по данным источников, заметно сократилось число прямых контактов между руководством двух стран, включая телефонные переговоры и подготовку визитов на высшем уровне.