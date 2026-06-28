Пентагону могут потребоваться годы на восстановление запаса ракет после операции в Иране, что вынуждает США срочно искать более дешевые и быстрые способы производства. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

Как отмечает издание, американская военная промышленность производит недостаточно ракет, а их стоимость очень высока. Так, согласно данным FT, США производят 600 ракет Tomahawk в год стоимостью $2,6 млн каждая, одна баллистическая ракета малой дальности Precision Strike Missile (PrSM) обходится в $1,6 млн, а крылатая ракета JASSM класса воздух — земля стоит $1,9 млн. В нынешних условиях Пентагону потребуются «не месяцы, а годы», чтобы восполнить запас выпущенных в ходе операции в Иране ракет.

«Американский арсенал полагается исключительно на дорогостоящие и сложные системы, которые трудно производить. Теперь наступила иная эра вооружений, США должны изменить подход», — заявил газете бывший чиновник Пентагона Майкл Хоровиц.

Как отмечает FT, уже сейчас появилось множество экспериментальных проектов и программ по закупке ракет и дронов. ВВС США запросили $12 млрд на закупку 28 тыс. ракет в течение следующих пяти лет. Пентагон также сообщил о планах в течение трех лет приобрести 10 тыс. ракет наземного базирования.