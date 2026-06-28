США потеряли сотни миллионов долларов из-за ударов Ирана по базе на территории островного государстве Бахрейн в Персидском заливе. Ущерб оценила газета The Wall Street Journal (WSJ), опираясь на данные спутниковых снимков.

Стоимость восстановления базы составит примерно 400 миллионов долларов, подсчитали журналисты. При этом общий ущерб от ударов Ирана по всем американским базам оценивается на сумму от 2,2 миллиарда до 5,1 миллиарда долларов. В мае Пентагон оценил затраты на войну с исламской республикой в 29 миллиардов долларов без учета затрат на восстановительные работы.

По информации источников издания, США планируют реорганизацию расположенной в Бахрейне базы. Кроме того, американское военное руководство собирается сократить присутствие в Кувейте и Саудовской Аравии, а также перенести ряд баз подальше от зоны действия иранских ракет и беспилотников. Однако окончательные решения еще не приняты.